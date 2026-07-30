Внаслідок поширення жаркого повітря з південного заходу на територію України 1- 4 серпня по Миколаївській області очiкується сильна спека.

Температура повітря вдень прогнозується до 35-38°С, повідомили в Миколаївському гідрометцентрі.

«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних пiдприємств, залiзничного та автомобiльного транспорту, негативно впливатиме на життєдiяльнiсть населелення», – попереджають метеорологи.

Як повідомляло Інше ТВ, У Франції через спеку смертність у деяких регіонах зросла вдвічі