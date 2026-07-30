Масштабна кампанія далекобійних ударів України стала однією з причин найглибшої паливної кризи в Росії за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Згідно з даними видання, внаслідок українських ударів по російських НПЗ було виведено з ладу:

понад 30% фактичних потужностей із переробки нафти;

понад 45% номінальних потужностей.

Журналісти звертають увагу на те, що ремонтні роботи на цих об’єктах просуваються вкрай повільно. Усе це призводить до того, що наслідки українських діп-страйків відчуваються ще багато тижнів, а подекуди й місяців.

Видання проаналізувало дані S&P Global Energy та супутникові знімки найбільших російських НПЗ. З’ясувалося, що частина підприємств досі не відновила повноцінну роботу. Ба більше, заводи в Киришах, Туапсе, Самарі та Сизрані на момент проведення аналізу взагалі не переробляли нафту.

За словами експертів, навіть після відновлення роботи підприємствам знадобиться понад рік, щоб повернутися до попереднього рівня продуктивності.

Ситуація в країні-агресорці може ще більше погіршитися, адже російські системи захисту від безпілотників не здатні ефективно відбивати масовані українські атаки.

Останні відкриті дані свідчать, що з початку 2026 року російські НПЗ щонайменше 194 рази потрапляли під удари Сил оборони України.

Що важливо розуміти, це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

“Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив суттєво збільшити виробництво далекобійних дронів і налагодити їхній масовий випуск”, – пояснив нові успіхи Сил оборони керівник програми з питань Євразії Німецької ради із зовнішньої політики Штефан Майстер.