В регіоні Іль-де-Франс було зареєстровано майже 3000 смертей, смертність зросла більш ніж удвічі порівняно із звичним рівнем для цього часу, повідомило Управління громадської охорони здоров’я Франції (SPF). Це більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень смертності для цього періоду.

Про це пише Le Monde.

«Дуже високий рівень додаткової смертності спостерігався в регіоні Іль-де-Франс між 22 та 28 червня через спеку», – підсумувало агентство громадської охорони здоров’я у звіті, опублікованому на його вебсайті. За підрахунками фахівців, у період з 22 по 28 червня від наслідків спеки померло на 1565 людей більше, ніж зазвичай.

Ці цифри є найточнішими на сьогоднішній день щодо впливу червневої спеки на здоров’я в Паризькому регіоні, одному з найбільш постраждалих за рівнем смертності від цього епізоду, який був навіть інтенсивнішим, ніж раніше рекордна спекотна хвиля 2003 року.

На початку липня Агентство охорони здоров’я Франції вже опублікувало початкову оцінку надмірної смертності під час цієї спеки. У ньому повідомлено про збільшення кількості смертей по всій Франції на понад 2000, що становить приблизно 30% зростання в масштабах країни, але понад 62% у регіоні Іль-де-Франс.

З урахуванням цих нових даних, оціночне зростання вже не становить близько двох третин, а більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень. «Це були переважно люди старше 65 років, на яких припадало 82,4% смертей», – уточнює агентство, додаючи, що ці нові оцінки все ще можуть бути нижчими за справжні цифри.