У 123-й окремій бригаді безпілотних систем — новий командир. Бригаду очолив майор Денис Гіпік.

Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони “Південь” ЗС України, передає Інше ТВ.

Попереднього командира бригади, полковника Олега Макуху, призначено на вищу посаду до Регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» у рамках подальшого просування по службі.

Нового командира особовому складу представив полковник Денис Носіков.

Майор Денис Гіпік раніше командував 1-м батальйоном безпілотних систем 123-ї окремої бригади безпілотних систем. За час служби він зарекомендував себе як професійний офіцер зі значним бойовим досвідом, високим авторитетом серед особового складу та глибоким розумінням особливостей застосування сучасних безпілотних технологій на полі бою.

Під час представлення нового командира полковник Денис Носіков подякував полковнику Олегу Макусі за сумлінну службу, відданість справі та вагомий внесок у становлення й розвиток бригади.

Під керівництвом полковника Олега Макухи бригада пройшла складний шлях формування та бойового становлення, суттєво розвинула безпілотну складову та стала потужним, згуртованим бойовим колективом.

Також під час урочистого заходу відбулося нагородження військовослужбовців бригади. Відзнаки отримали бойові медики та військовослужбовці, які продемонстрували високий професіоналізм, мужність і відданість військовому обов’язку під час виконання бойових завдань.

Командування подякувало особовому складу за сумлінну службу та відзначило їхній вагомий внесок у виконання бойових завдань і зміцнення бойових спроможностей підрозділу.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора у бригаді були стривожені інформацією про заміну командира Олега Макуху.