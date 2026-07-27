Миколаївець вирощував на території свого домоволодіння рослини коноплі, а в будинку зберігав понад 10 кілограмів висушеної наркосировини задля подальшого збуту. Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, викрили протиправну діяльність 51-річного миколаївця співробітники відділення поліції №2 Миколаївського районного управління.

У межах реалізації оперативної інформації правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. У ході слідчих дій поліцейські виявили та вилучили понад 10 кілограмів висушеної наркосировини, а також 14 рослин роду коноплі.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік на своїй присадибній ділянці вирощував нарковмісні рослини, за якими ретельно доглядав: удобрював ґрунт, очищав ділянку від бур’янів та забезпечував регулярний полив.

Частину зібраних рослин чоловік сушив на горищі будинку, а частину вже подрібнив і розфасував у скляні банки для подальшого зберігання та, за даними слідства, збуту.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах» та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Усю вилучену наркосировину правоохоронці направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Наразі поліцейські встановлюють можливі канали збуту наркотичних засобів. Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині затримали ділера психотропів з Кіровоградщини – збував наркотики на таксі (ФОТО)