У 123-й окремій бригаді безпілотних систем «Код Оріона» можуть змінити чинного командира — полковника Олега Макуху, який очолює підрозділ із січня 2025 року.

Про підготовку відповідного кадрового рішення стало відомо з джерел, обізнаних із ситуацією. Офіційної інформації про причини можливої зміни командування наразі немає.

За останні півтора року 123-тя бригада пройшла шлях від підрозділу територіальної оборони до сучасної бригади безпілотних систем. Під керівництвом полковника Макухи було сформовано команду фахівців, розгорнуто нові технологічні напрями та змінено сам підхід до ведення бойових дій.

У бригаді почали системно розвивати FPV-дрони, безпілотну авіацію, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, дистанційне мінування та сучасне планування операцій.

Головна мета цих змін — збереження життя військовослужбовців.

Там, де завдання може виконати дрон або робот, не повинна ризикувати людина.

Наземні роботизовані комплекси вже використовуються для логістики, інженерних завдань та евакуації поранених. За останній період із застосуванням НРК було проведено 53 успішні евакуаційні місії.

Одним із найяскравіших прикладів технологічного розвитку стала операція на Кінбурнському напрямку. Морська безекіпажна платформа доставила до окупованого узбережжя наземний роботизований комплекс із бойовим модулем. НРК був висаджений на берег і застосований для ураження противника, а безпілотні авіаційні комплекси забезпечували розвідку та супровід.

Безпілотні системи одночасно працювали в небі, на землі та на воді. Те, що ще недавно здавалося науковою фантастикою, сьогодні стало реальним українським бойовим досвідом.

Паралельно в бригаді фактично заново вибудували систему підготовки військовослужбовців.

Було створено власний сучасний полігон для проведення базової загальновійськової підготовки. Нині там триває вже четвертий курс БЗВП. Також облаштовано окремий полігон для підготовки пілотів БпЛА, операторів НРК та фахівців із радіоелектронної боротьби.

У бригаді працюють власні лабораторії, де ремонтують і модернізують безпілотні комплекси, підтримують бойові екіпажі та розробляють нові технічні рішення для фронту.

Саме тому інформація про можливу зміну командування викликає серйозне занепокоєння.

Заміна командира в момент, коли бригада проходить переформування, розвиває нові спроможності та виконує бойові завдання, може вплинути на управлінську безперервність, реалізацію розпочатих проєктів, моральний стан особового складу та боєздатність підрозділу.

Йдеться не лише про долю окремого офіцера. Йдеться про збереження команди та системи, яку протягом півтора року створювали сотні військовослужбовців.

Ми закликаємо вище військове командування та Генеральний штаб Збройних Сил України об’єктивно оцінити результати роботи полковника Олега Макухи, почути позицію особового складу та врахувати можливі наслідки такого кадрового рішення.

Під час війни особливо важливо не руйнувати те, що працює, розвивається та зберігає життя українських військовослужбовців.

Управління 123 бригади сил БПС “Код Оріона”

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