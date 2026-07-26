У Києві відбулася урочиста церемонія нагородження лавреатів X Національної Кінопремії «Золота Дзиґа» – головної національної кінопремії України, яка щороку відзначає найкращі досягнення українського кінематографа та об’єднує професійну кіноспільноту.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Цьогоріч переможців Кінопремії визначили у 21 конкурсній номінації.

Переможці «Золотої Дзиґи» 2026:

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа — Сергій Буковський

Відкриття року — Артем Рижиков

Найкращий дизайн костюмів — Тетяна Лавриненко, «Малевич»

Найкращий грим — Тетяна Татаренко, «Сірі бджоли»

Найкраща робота художника-постановника — Владлен Одуденко, Марія Денисенко, «Ти – космос»

Найкраща жіноча роль другого плану — Ірма Вітовська, «Малевич»

Найкраща жіноча роль — Марина Кошкіна, «Війна очима тварин»

Найкраща операторська робота — Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, «2000 метрів до Андріївки»

Найкращий монтаж — Іван Банніков, «Ти – космос»

Найкращі спеціальні ефекти — Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновский, Юрій Бонадренко, Максим Головін, «Ти – космос»

Найкращий звук — Сергій Степанський, «Ти – космос»

Найкраща пісня — «Ні обіцянок ні пробачень» з фільму «Ну мам». Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) — за авторське аранжування. (Слова та музика — Сергій Лазо). Виконавці — Михайло Клименко (ADAM) та Уляна Золкіна.

Найкраща музика — Микита Моісеєв, «Ти – космос»

Найкраща чоловіча роль другого плану — Василь Кухарський (посмертно), «Киснева станція»

Найкраща чоловіча роль — Володимир Кравчук, «Ти – космос»

MEGOGO AUDIENCE AWARD — «Ти – космос», реж. Павло Остріков

Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова) — «Пасхальний день», реж. Микола Засєєв; прод. Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман

Найкращий короткометражний документальний фільм — «Через 769 км, Нью-Йорк», реж. Софія Бугрій, прод. Сабіна Асадова

Найкращий анімаційний фільм — «Моя бабуся – парашутистка», прод. та реж. Поліна Піддубна

Найкращий ігровий серіал — «Обмежено придатні», прод. Сергій Лавренюк, Олена Лавренюк, реж. Аркадій Непиталюк

Найкращий документальний фільм — «2000 метрів до Андріївки», прод. Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, реж. Мстислав Чернов

Найкращий сценарій — Павло Остріков, «Ти – космос»

Найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Іллєнка) — Павло Остріков, «Ти – космос»

Найкращий фільм — «Ти – космос», прод. Анна Яценко, Володимир Яценко, реж. Павло Остріков

Як повідомляло Інше ТВ, у червні на кіностудії Довженка після обстрілу чудом вціліли костюми з фільмів «За двома зайцями» і «Тіні забутих предків»