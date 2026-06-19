Після російського влучання по сховищу Національній кіностудії імені Олександра Довженка була знищена майже вся колекція костюмів, проте деякі речі вдалося зберегти — вони були в музеях й інших цехах.

Про це генеральний директор Національної кіностудії імені Олександра Довженка Андрій Дончик сказав в етері «Радіо Культура», передає Громадське.

За його словами, всі речі, які зберігались у цеху, в який влучили росіяни, було знищено. А втім, у кіностудії було ще дві локації зберігання костюмів, а деякі унікальні речі були виставлені в музеї. Так вдалося зберегти костюми Проні Прокопівни та Свирида Петровича Голохвастова з фільму «За двома зайцями», а також костюм Івана Миколайчука з фільму «Тіні забутих предків».

Крім того, кіностудія передавала різні колекції у музеї і на виставки, і зараз «звідти телефонують і кажуть, що готові їх повернути».

«Дещо вдалося зберегти, але основна маса того, що було потрібно для роботи кіностудії, для надання кінопослуг різним продакшн-компаніям у костюмах, на жаль, воно знищене. Це величезна колекція взуття, капелюхів різних років, 100 тисяч костюмів, дуже багато військової форми часів Першої і Другої світової війни, воно, на жаль, втрачене», — сказав Дончик.

Він додав, що на нараді у Міністерстві культури України ухвалюватимуть рішення щодо подальшого зберігання колекцій костюмів і кіноплівок. Частину з них уже перенесли у підвали — усього зберігається близько 6000 коробок із 600 фільмами.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, рашисти вдарили по кіностудії Довженка – знищили найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України (ФОТО)