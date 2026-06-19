Війна поступово повертається туди, звідки її принесли.

NEXTA звернула увагу: з 2022 року США, Великобританія, Канада, Австралія, Японія, Південна Корея та практично всі країни ЄС та НАТО рекомендували своїм громадянам залишити Україну через російські удари.

Наразі аналогічні попередження з’являються вже для Росії. У 2026 році США, Великобританія, Канада, Австралія та низка європейських держав радять своїм громадянам утриматися від поїздок до РФ або дотримуватися підвищених запобіжних заходів.

Після атак дронів на Москву рекомендації випустило і посольство КНР у Росії.

Китайським громадянам радять заздалегідь завантажувати офлайн-картки через можливі перебої з GPS, а у разі конфліктів із російськими правоохоронцями — зберігати докази та захищати свої права законними способами.