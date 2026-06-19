Під час огляду житла керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявлено технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації.

За цим фактом детективи НАБУ розпочали досудове розслідування за ст. 182 КК України. Наразі з’ясовуються усі обставини події та встановлюються особи, причетних до монтажу цього обладнання. Власник квартири поверхом вище повідомив, що до нього звернулися особи, які представилися правоохоронцями, та запевнили його, що в квартирі під ним живе російський шпигун. Детективи ідентифікували одного з чоловіків як чинного працівника СБУ.

Варто зазначити, що згаданий детектив НАБУ бере участь у розслідуванні низки резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо корупційних правопорушень у митній сфері, діяльності окремих працівників правоохоронних органів та державних підприємств.

НАБУ наголошує, що будь-які спроби незаконного збору інформації про співробітників Бюро є неприпустимими та можуть створювати загрози незалежності й ефективності антикорупційних розслідувань.

Незалежність НАБУ та гарантії безперешкодного виконання повноважень працівниками Бюро є однією з ключових умов ефективної боротьби з корупцією. Усі обставини цього інциденту отримають належну правову оцінку в межах досудового розслідування.