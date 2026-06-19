Миколаївська міська громада отримала гуманітарну допомогу від Ужгородської міської ради – автобус Mercedes-Benz O530G Citaro.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Рішення про передачу транспорту ухвалили після звернення Миколаївського міського голови. Автобус не використовувався для пасажирських перевезень в Ужгороді, тому його передали для потреб нашої громади.

Ключі представникам Миколаєва вручили в Ужгороді. Автобус отримали керівниця управління комунального майна Тетяна Дмитрова, заступник начальника управління транспорту Олег Кукса та директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Даніленко.

Планується, що автобус працюватиме на маршрутах до віддалених мікрорайонів міста.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамвайна компанія шведського міста Гетеборг хоче передати Миколаєву 40 трамваїв