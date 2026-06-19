Новий інноваційний конкурс Persistent Airfield Denial (Постійне блокування аеродромів противника) із призовим фондом до 250 тисяч євро оголошують Командування НАТО з трансформації (Allied Command Transformation) та Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Інше ТВ.

Мета челенджу – пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника.

Які рішення шукають Україна і НАТО

Від учасників очікуються пропозиції рішень для ураження ключових елементів авіаційної інфраструктури противника.

Будуть розглянуті пропозиції, що можуть забезпечити автономне або кероване оператором ураження:

літаків;

злітно-посадкових смуг;

сховищ палива та боєприпасів;

наземної допоміжної інфраструктури.

З детальними умовами конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Можливість для українських виробників та розробників

Українські miltech-компанії вже мають унікальний досвід розробки та впровадження передових технологій у реальних бойових умовах.

JATEC та Командування НАТО з трансформації запрошують виробників, стартапи та інженерні команди долучитися та представити свої напрацювання.

Призовий фонд та етапи відбору

Важливий бонус – для цього конкурсу НАТО суттєво підвищило призовий фонд. Цього разу переможці челенджу отримають до 250 тисяч євро після демонстрації своїх рішень.

Кінцевий термін надання пропозицій – 20 липня 2026 року.

Протягом першої фази конкурсу заплановано відібрати до 10 фіналістів конкурсу, які будуть оголошені 11 серпня 2026 року.

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