Сьогодні Україна атакувала Москву своїм новітнім арсеналом: в підриві столиці РФ брали участь БпЛА «Бегемоти» та «Морок», ракети-дрони «Барс», ну і, звісно, традиційно «Люті» та FP-1.

Аналіз ВВС переконує, що під час атаки на московський НПЗ у Капотні, як і у випадках ударів по інших великих російських об’єктах паливної інфраструктури, ЗСУ діють за звичною схемою. Спочатку проводиться розвідка боєм, часто із застосуванням великої кількості відволікаючих БПЛА-приманок, при цьому мета — знищити всі задумані цілі противника — не ставиться.

На першому етапі атакуюча сторона передусім намагається виявити щільність ППО, розташування пускових установок, вразливі ділянки. І лише потім починаються нальоти основними силами, інтенсивність атак різко зростає.

Мер Москви Сергій Собянін 18 червня заявив про майже 200 збитих дронів; кількість не збитих російська влада, як завжди, не називає, але, судячи з повідомлень з місць і кадрів влучань, приблизно півтора-два десятки безпілотників прорвали повітряну оборону.

Ефективність ППО Московського регіону на рівні близько 90% проти малорозмірних повітряних цілей можна оцінювати як середню — у ЗСУ приблизно такий самий відсоток збиття російських “Гераней” по всій Україні.

Підпис до фото,Наслідки удару

Але якщо ефективність зональної системи російської ППО виглядає прийнятною, то до об’єктової ППО, яка прикриває важливі підприємства та інші об’єкти на території Москви, може виникнути багато запитань.

Як і у випадках атак на інші російські НПЗ, на численних відеозаписах з Москви чути автоматну стрілянину та видно ракети, які промахуються і пролітають біля дронів.

Будь-який професійний стрілець підтвердить: влучити зі стрілецької зброї у невелику ціль, що рухається зі швидкістю 200 км/год, навіть на дистанції ефективного вогню 300–400 метрів вкрай складно, а на більшій дистанції практично неможливо.

Але чому найсучасніші зенітно-ракетні комплекси, якими буквально насичена Москва, так часто промахуються повз ціль, сказати важко. Можливо, це пов’язано з недосконалістю головок самонаведення протиракет, можливо — з їх застосуванням на гранично малій дальності, можливо — з іншими причинами.

Так чи інакше, чергові удари по московському НПЗ знову висвітили дві очевидні істини:

жодні засоби ППО в їх нинішньому стані не можуть забезпечити 100-відсоткове відбиття масованого нальоту високотехнологічних безпілотників;

можливості протиповітряної оборони останнього рубежу ще більш обмежені. Відсоток влучань по дронах на завершальній стадії польоту, тобто під час заходу на ціль, є вкрай невисоким і до того ж загрожує руйнуваннями на землі через відхилення власних протиракет.