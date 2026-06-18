В Україні обмежать доступ військовослужбовців до азартних ігор. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову для зниження ризиків ігрової залежності серед захисників.

Про це заявив Голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні Геннадій Новіков у Facebook.

-Ігрова залежність — це реальний ризик. І коли йдеться про військовослужбовців, цей ризик може впливати не лише на добробут конкретної людини, а й на безпеку ширше.

Механізм перевірки доступу до азартних ігор працюватиме автоматично й майже непомітно для користувача. Під час входу людини казино зобов’язане провести ідентифікацію. Це стосується і онлайн, і офлайн гральних просторів.

Після розробки технічного модулю для взаємодії між реєстрами, на етапі авторизації гравця електронна система організатора робитиме запит до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Якщо обмеження для конкретної людини в цьому реєстрі немає, далі відбуватиметься перевірка в Реєстрі військовослужбовців, який зараз розробляє Міноборони.

Якщо підстава для обмеження підтвердиться в одному з двох реєстрів — доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатор не бачитиме, на основі інформації з якого саме реєстру отримав рішення.

Технічну реалізацію механізму PlayCity забезпечить спільно з Міноборони, а обмін даними відбуватиметься через систему «Трембіта».

Одночасно держава продовжує систему боротьбу з нелегальними казино — до цього процесу залученні РНБО, НБУ, НКЕК, Держспецзв’язку, інші державні й правоохоронні органи.

Це частина нашої системної роботи з формування прозорої, контрольованої та безпечнішої для гравців індустрії азартних ігор, – зазначив Новіков.