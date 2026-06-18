Словацький прем’єр Роберт Фіцо зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським напередодні саміту Європейської ради 18-19 червня. Про це повідомило агентство TASR і Zn.ua.

«Я припускаю, що ми насамперед обговоримо процес вступу України до ЄС (…), а також підготовку до наступного засідання урядів Словаччини та України.

Президент Зеленський пропонує Київ, я запропонував Братиславу. Сподіваюся, компроміс буде знайдено, зрештою, уряди двох країн можуть зустрілися десь на території України», — сказав він.

Фіцо також заявив, що не бачить причин блокувати рішення європейських країн надавати допомогу Україні, наголосивши, що Словаччина не надаватиме Києву зброю та фінансову допомогу.

За його словами, він ніколи не виступав проти прагнення України приєднатися до ЄС, але його уряд «не підтримуватиме жодних скорочених шляхів, винятків чи способів обійти стандартний процес вступу до ЄС. Україна має виконати всі умови».

Фіцо також стверджував, що «ЄС не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні».

Словацький прем’єр також висловив розчарування тим, що кандидатура Герхарда Шрьодера не знайшла підтримки як потенційний переговорник від ЄС.

Він заявив, що запропонує Європейській раді «встановити прямий канал зв’язку між росією та Україною» за посередництва Словаччини.