Нові знання, цікаві досліди та перші екологічні відкриття — школярі з села Михайло-Ларине Миколаївської області долучилися до навчання в Еко-STEM Центрі. Протягом тижня діти знайомилися з сучасними підходами до вивчення екології, працювали в командах і досліджували природу не лише в теорії, а й на практиці.

Про це повідомляє EcosySTEM/Ukraine

Під час занять учасники досліджували біорізноманіття, вчилися визначати якість води та повітря, знайомилися з принципами сталого розвитку, працювали з екологічними дослідженнями та шукали власні ідеї для збереження довкілля. Через практичні завдання, експерименти й спостереження вони побачили, наскільки важливо берегти природу та її різноманіття.

На завершення навчання всі учасники отримали сертифікати, які стали відзнакою їхньої активності, допитливості та наполегливості. Найголовніше ж — діти повернулися додому з новими знаннями, практичними навичками та розумінням того, що навіть невеликі кроки можуть допомогти зберегти довкілля.

Еко-STEM Центр і надалі відкриває нові можливості для дітей із громад Миколаївщини, допомагаючи їм розвивати екологічне мислення, дослідницькі навички та відповідальне ставлення до природи.

Нагадаємо, що навчання відбувається в межах міжнародного проєкту «Надання можливостей дітям для екологічної стійкості через E-STEM — ecosySTEM», який реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках програми Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027.

Як повідомляло Інше ТВ, заняття у Миколаївському Еко-STEM Центрі стартували минулого літа (ФОТО)