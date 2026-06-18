Масивний стародавній дуб, пов’язаний з легендою про Робін Гуда, скоріше за все помер, якщо так можна сказати про дерево. Припускають, що його “залюбили” численні відвідувачі.

Про це пише Associated Press із посиланням на Королівське товариство захисту птахів.

Вважається, що 1200-річний Великий Дуб у Шервудському лісі загинув після того, як цієї весни не пустив листя. Відвідувачі протягом останніх двох століть, які спостерігали за вузлуватими гілками та розлогим кронами дерева в Ноттінгемі, ущільнювали ґрунт, ускладнюючи доступ дощової води до його коріння, повідомила природоохоронна група.

Ліс перебував під загрозою протягом багатьох років, і в минулому ходили чутки, що дерево загинуло, але група підтвердила, що воно все ще живе.

Це вже не так.

«Нездатність дерева пустити листя цього року розбиває серце всім», – сказала Холлі Дрейк з RSPB у заяві, в якій оголосила про смерть.

Кажуть, що дерево дало притулок Робін Гуду, легендарному бандиту 13-го століття, який крав у багатих і давав бідним, і ховався в лісі, коли його переслідував шериф Ноттінгема.

Свою назву ліс отримав після згадки майора Геймана Рука у книзі про дуби 1790 року, що призвело до першої хвилі шанувальників, які стікалися до лісу.

Неможливо сказати, що саме знищило дерево, але сліди мільйонів сприяли його падінню, а також втручання для підтримки його масивних гілок за допомогою тросів та стовпів. Зміна клімату, яка принесла хвилі спеки та посуху, також була звинувачена.

Експерти з дерев виявили, що коренева система задушена та голодна.

«Стародавні дерева, такі як дуб Великий, є «білими носорогами для збереження Великої Британії», але їх занепад набагато менш помітний», — сказав Ед Пайн з Woodland Trust. «Їх порятунок життєво важливий для здоров’я світу, в якому ми живемо, і все ж більшість з них тихо зникають, без визнання чи турботи, яку надають дубу Великий».

Окрім свого місця у фольклорі, ліс відомий шервудськими дубами, які плавали на кораблях Королівського флоту віце-адмірала Гораціо Нельсона наприкінці 18-го та на початку 19-го століть, а також як балки на даху собору Святого Павла в Лондоні.

Дуб Великий був врятований від пилки та захищений огорожею з 1970-х років.

«Головний дуб продовжуватиме стояти в серці Шервуда як пам’ятка природи для відвідувачів, живучи в легенді про Робін Гуда та продовжуючи підтримувати екосистему лісу як у смерті, так і за життя», – сказав Дрейк.