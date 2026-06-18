Вирішальний момент на саміті лідерів G7 у Франції настав у вівторок, коли президент України Володимир Зеленський приніс знімки палаючого Успенського собору в Києві та показав їх Дональду Трампу.

Вид палаючих золотих куполів та пошкоджень, завданих російським авіаударом по архітектурній скарбниці XI століття, помітно зворушили президента США, за словами трьох представників G7, пише Politico.

Вони відчули, що втручання Зеленського, ймовірно, було останнім поштовхом, який змусив Трампа рішуче підтримати Україну у спільній декларації в середу. «Я думаю, що [він] був щиро зворушений», – сказав один із представників G7, якому було надано анонімність для обговорення приватних зустрічей.

Хоча Зеленський розмахував фотографіями, саме президент Франції Еммануель Макрон – як господар – керував самітом і точно визначив, як звернутися до непередбачуваного американського лідера.

Спочатку очікувалося, що зустріч у альпійському курортному містечку Евіан-ле-Бен завершиться дипломатичним провалом, але Макрон зрештою здійснив несподіваний переворот, переконавши Трампа та змусивши його зобов’язатися надати більше військової підтримки Києву.

Це була дипломатична перемога, побудована на роках розробки того, як підлеститися Трампу та узгодити його пріоритети — у цьому випадку, у всьому, від мінних тральщиків до китайських рідкісноземельних матеріалів.

Коли справа дійшла до того, щоб переконати його в питанні України, Макрон очолив вечерю інших лідерів G7 у понеділок увечері, де вони адаптували свої повідомлення відповідно до бінарного погляду Трампа на глобальну політику сили, зображуючи Україну переможцем, а Росію — переможеною на останньому етапі війни.

З видом на Женевське озеро на вечері в понеділок лідери G7 детально обговорили Близький Схід і, стратегічно, щедро хвалили угоду Трампа з Іраном.

«Вони всі разом пояснили Трампу, що Зеленський перемагає, тому що Росія… не може перетнути лінію фронту і навіть втрачає територію», — сказав європейський дипломат.

«І Росія продовжує атакувати цивільне населення, священні місця», – додав дипломат. Головним посланням було те, що поранена Москва впадає у відчай і завдає шалених ударів.

Наступного дня, спійманий на гарячому мікрофоні, Макрон сказав Зеленському, що розмова була «важкою», перш ніж обговорити, як найкраще поводитися з Трампом.

Мало що залишилося на волю випадку.

Навіть прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка має складні стосунки з президентом Франції, високо оцінила дипломатичні навички Макрона та визнала, що він виконав «чудову роботу у складний момент на міжнародній арені».

Дипломати зазначили, що, звичайно, немає жодної гарантії, що зусилля Макрона цього тижня не будуть зведені нанівець через один телефонний дзвінок між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.

Але поки що принаймні французькі дипломати можуть зітхнути легше, уникнувши потенційних провалів і невдач, які могли б зірвати останню велику дипломатичну зустріч, яку очікується від Макрона.

Лестощі та непостійність

Сам Макрон обурюється думкою, що він просто підлабузник перед президентом США, щоб завоювати його прихильність.

Легко зрозуміти, звідки походить це звинувачення. Протягом місяців французький президент невпинно працював над тим, щоб Трамп приїхав до Франції та забезпечив йому місце на саміті G7. Спочатку він переніс дату саміту — щоб дозволити президенту США подивитися бій у клітці на галявині Білого дому в день його народження — потім склав список гостей і, нарешті, пригостив його розкішною вечерею у Версальському палаці. (У меню були спаржа з ​​лобстером та ікрою, курка по-бурбонськи з трюфелями, сиром та шоколадним тартом.)

В Евіан-ле-Бен пізні прибуття та жарти Трампа, включаючи його твердження на сесії з питань економіки, що він «бос», були сприйняті без зайвих емоцій.

Але Макрона, який очевидно докладав усіх зусиль, щоб Трамп був задоволений, запитання журналіста про те, чи вартий Трамп усіх цих зусиль, зачепило за живе. Макрон різко відповів, що досяг прогресу лише завдяки принциповій лінії, і сказав, що його публічні розбіжності з Трампом говорять самі за себе.

«Якби я не займав постійних і чітких позицій останніми місяцями, можна було б сумніватися в динаміці сил» з Трампом, сказав він. «Щодо питання Гренландії, щодо територіальної цілісності України… я завжди був дуже чітким, чи то у Вашингтоні, чи в Давосі».

Зрештою, все це підлабузництво справді принесло свої плоди.

Країни G7, включаючи Сполучені Штати, підтримали посилення санкцій проти Росії та в середу пообіцяли «непохитну підтримку» Києву, пообіцявши нові оборонні потужності та високо оцінивши його «новий імпульс» на полі бою.

«Ситуація змінюється на користь України», – написав у Твіттері президент Європейської ради Антоніо Коста.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні сказав: «Відбулася зміна позиції Сполучених Штатів у дискусіях щодо України, ми вважаємо цю позицію більш реалістичною щодо ситуації на полі бою».

Спільна декларація щодо критично важливих мінералів також ознаменувала перемогу французького президентства, оскільки лідери підписали точне, вимірюване зобов’язання: скорочення своєї залежності від китайських рідкісноземельних елементів до 2030 року.

Макрон швидко заявив про перемогу. «Об’єктивно, ця G7 є успіхом», – сказав він у середу.

Але завжди існуватиме страх, враховуючи сумнозвісний мінливий підхід Трампа до питань, що мають значення для європейців, що здобутки можуть бути короткочасними.

«Те, що Трамп постійно змінює свою думку, – це реальність, у якій ми всі живемо», – сказав вищезгаданий європейський дипломат.

Дипломатичний канат. Багато що могло піти не так

Перед своїм прибуттям до Евіан-ле-Бен Трамп знову пригрозив запровадити 100-відсотковий тариф на французьке вино через податок на цифрові послуги для технологічних компаній, який Франція запровадила. Макрон відповів, що проведе «шанобливу, але тверду дискусію» з президентом США.

Після цього Макрон не з’явився на заплановану офіційну зустріч з нагоди прибуття Трампа і не виглядав дуже зацікавленим у подальшій двосторонній зустрічі.

На запитання, чи турбують його неодноразові погрози та жарти Трампа, Макрон в інтерв’ю TF1 наполягав, що він залишається «прагматичним».

«Після стількох років, якби я затаїв образу, у мене були б деякі проблеми… Трамп повинен залишитися до кінця, щоб ми могли досягти певних домовленостей», – сказав він.

Тим не менш, Макрон та його союзники також вважали, що цього разу вони мають певні карти у своїх стосунках з Трампом. Сполученим Штатам потрібні європейські потужності з розмінування, щоб знову відкрити Ормузьку протоку та стабілізувати світову торгівлю нафтою після війни в Ірані, чого Трамп неодноразово вимагав на саміті G7.

Другий етап переговорів між США та Іраном, після підписання початкової угоди пізно в середу, стосуватиметься ядерної програми Ірану, і в цьому візьме участь Франція, Німеччина та Велика Британія, перші хранителі санкцій ООН 2015 року проти Ірану.

США також зазнають сильного тиску вдома через побоювання, що тимчасова угода з Іраном розпадеться. «Трампу потрібна наша підтримка. Ми дали йому певну підтримку», – сказав європейський чиновник.

Однак, що важливо, навіть Трамп виглядав задоволеним результатом у Франції, принаймні поки що.

«Я думаю, що президент Макрон… до речі, виконав чудову роботу, виконав справді фантастичну роботу», – сказав він.