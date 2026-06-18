Фонд державного майна України до кінця місяця передасть нарешті на баланс ТОВ «МГЗ» техніку для обслуговування шламових полей.

Про це сьогодні, 18 червня, на своїй фейсбук-сторінці повідомила депутатка Миколаївської обласної ради Алла Ряжських, яка в лютому привернула увагу громадськості і чиновництва до проблем шламових полів непрацюючого Миколаївського глиноземного заводу.

Також депутатка повідомила, що найближчим часом на МГЗ відбудеться інвентаризація, яка теж має стосунок до вирішення проблеми зі шламом.

«В найближчий час на підприємстві буде проведена інвентаризація, і червоний шлам, як і планувалося, буде оприбутковано на забалансових рахунках підприємства, що надасть можливість сприймати його як одиницю, з якою можна проводити законі операції – переробку, рекультивацію тощо», – зазначила Алла Ряжських.

Також вона направила звернення до голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика із пропозицією до ФДМУ долучити депутатський корпус до діяльності робочої групі з розробки умов продажу ТОВ «МГЗ».

Як повідомляло Інше ТВ, у травні внаслідок обстрілів пошкоджена систему пилопригнічення шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу. Уряд вирішує, що робити (ФОТО)