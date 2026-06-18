Поляки за три дні зібрали більш ніж 500 тисяч злотих (136 тисяч доларів) на те, щоб викупити та передати Вінниці списані автобуси із польського міста Кельце.

Ще минулого тижня політики мали би зробити це безплатно, проте дізналися, що автобуси будуть їздити зокрема по вулиці імені Степана Бандери, пише ВВС.

У Польщі Степан Бандера є контраверсійною постаттю через зв’язок із рухом ОУН, який поляки пов’язують із масовими вбивствами етнічних поляків на Волині у 1943–1945 роках. Через це між Україною і Польщею виникають гострі історичні суперечки і донині.

У кінці травня у Польщі виник великий скандал після того, як один із підрозділів ССО отримав почесне найменування “імені Героїв УПА”. Через це польський президент ініціював процедуру позбавлення президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла.

Тож деякі місцеві депутати Кельце висловили думку, що передавати автобуси Вінниці було б “недоречно”, це нібито могло би навіть нашкодити польсько-українським відносинам, які через тривалі історичні суперечки зараз не є найкращими.

Висловлювання депутатів отримали підтримку в соцмережах.

І в результаті мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав запит щодо передачі 15 автобусів, “аби питання гуманітарної допомоги не ставало частиною політичних дискусій та не впливало на багаторічні партнерські відносини між нашими громадами”.

Мериня Кельце Агата Войда – міста, яке уже майже 70 років співпрацює із Вінницею – присоромила депутатів за такий розвиток подій.

“Він (мер Вінниці – Ред.) зробив це не тому, що потреби його міста раптово зникли. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного спору та причиною чергових розколів. Це жест, який заслуговує на повагу”, – виступила Войда із заявою в своїх соцмережах.

Підпис до фото,Мер Вінниці Сергій Моргунов у 2019 році на відкритті тролейбусу “Вінниця”, який зібрала місцева транспортна компанія

Вона наголосила на тому, що 15 автобусів, на які подавала запит Вінниця, так чи інакше більше не їздитимуть у Кельце через їх їхній 20-річний вік, пробіг та технічний стан.

“Ці автобуси, ймовірно, будуть продані на запчастини, а якщо це не спрацює, їх утилізують”, – пояснила вона.

У Вінниці, як розповіла вона, переважає електричний громадський транспорт, і місто хотіло отримати ці польські автобуси, щоб перестрахуватися на випадок відключень електрики під час війни.

“Перейменуйте вулицю”

У розпал “автобусного скандалу” міська рада Кельце, писало місцеве видання Kielce Naszemiasto, планувала схвалити резолюцію із закликом до мера Вінниці перейменувати вулицю Степана Бандери.

Але депутати опозиційної “Громадської платформи” виступили проти.

На їхню думку, міська рада не має проводити історичну політику щодо міста в іншій країні.

Опозиційний депутат Міхал Пясецький, якого цитує Kielce Naszemiasto, заявив на засіданні: “Ми – депутати міської ради Кельце, а не Вінниці. Сьогодні ми хочемо підтримувати молоді сім’ї та залучати транспортні компанії до Кельце, тоді як клуб ПіС хоче постійно зациклюватися на історії та псувати стосунки між містами-побратимами”.

Зрештою, за справу взялися польські активісти із фонду “Sikorki na Ukrainie”.

Вони відкрили збір на громадській платформі на 500 тисяч злотих (136 тисяч доларів), і вже за три дні зібрали цю суму.

“Як завжди, коли чоловіки в костюмах наживаються на політичному капіталі та живляться історичними образами, ми просто виконуємо свою роботу”, – написали волонтери.

Підпис до фото,Мериня Кельце Агата Войда була обурена тим, на що перетворилася передача списаних автобусів до Вінниці

Зазвичай фонд, заснований трьома польськими активістами, допомагає напряму українським військовим, збираючи для них кошти та доставляючи на фронт в Україні дрони, РЕБ, тепловізори, а також іншу техніку, але “настав час вигравати” битви “і в Польщі”, пояснили у фонді.

“Вовк ситий і вівці цілі”

Агата Войда задоволена таким поворотом подій.

“Нам вдалося розвіяти образ Кельце як міста, яке не бажає допомагати”, – цитує чиновницю місцеве Radio Kielce.

“Останніми днями ми бачили, як мешканці Кельце долучилися до просування цієї кампанії та збору коштів. Це те, що нам, мабуть, було потрібно після багатьох днів негативних наративів та хвилі мови ворожнечі”, – висловилася Войда.

Марцін Стемпневський, лідер “ПіС”, теж задоволений.

“Можна сказати, що вовк ситий, а вівці цілі. Автобуси, ймовірно, все одно поїдуть до Вінниці, і водночас активи мешканців Кельце не зменшуватимуться, оскільки їх буде придбано у міста”, – заявив він.

За його словами, питання допомоги Україні під сумнів ніхто не ставив.

“Однак у нинішньому політичному контексті, коли Україні чи Вінниці дуже важко реалізувати такі невеликі жести, як прояв поваги шляхом припинення прославляння воєнних злочинців, безплатне жертвування активами мешканців Кельце є недоречним”, – наполягає він.

Підпис до фото,Місцеві депутати “ПіС” із Кельце, біля мікрофонів Марцін Стемпневський, який просував прийняття резолюції про перейменування вулиці Бандери у Вінниці

Питання із автобусами ще остаточно не вирішили – щоб їх викупити і передати Вінниці, треба провести відкритий аукціон, каже Войда.

Тож спочатку ринкову вартість автобусів мають оцінити, щоб з’ясувати, скільки із них поїдуть в Україну.

Оскільки збір коштів триває, польські активісти припускають, що їм вдасться придбати більш ніж 15 автобусів.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Вінниця відкликала запит на 15 списаних автобусів до польського міста-побратима – через політичний скандал