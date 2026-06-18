Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво антибалістики, а Велика Британія передає нашій країні понад 350 ракет, зокрема 100 ракет для Patriot.

Підписана угода відкриває шлях до спільної розробки нової системи ППО, якщо промислові партнери зможуть узгодити подальшу співпрацю.

Про це міністр оборони Німеччини Пісторіус сказав під час відкриття засідання контактної групи «Рамштайн».

Майбутня система призначена для протидії балістичним ракетам і «може зробити важливий внесок у безпеку як України, так і всієї Європи».

Він заявив, що був вражений інноваційністю українських військових, і Німеччина буде вчитися веденню війни в межах партнерства з Україною.

Пісторіус і міністр оборони України Михайло Федоров підписали угоду, яка дозволить разом із Німеччиною розробляти нові системи ППО для протидії балістичним ракетам. Німецький міністр заявив, що в цій угоді вже зацікавлені сім німецьких підприємств.

На цьому самому засіданні президент України Володимир Зеленський заявив, що в України «є інструменти, щоб поставити росію на шлях дипломатії», але російські балістичні ракети залишаються проблемою.

«Тому сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології, певні технології є в Німеччини. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом», — сказав президент.

Зеленський нагадав про оборонну компанію Fire Point, яка «спроможна виробляти балістичні ракети і йде до цього». Глава держави заявив, що до цієї зими вже повинні бути результати роботи з партнерами щодо захисту від балістики.

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти позбавити РФ цього козиря.

На заклик вже відгукнулася Велика Британія. За словами міністра оборони Дена Джарвіса, Лондон передає Україні новий масштабний пакет підтримки:

150 тисяч безпілотників;

350 ракет, зокрема 100 ракет для Patriot;

$1 млрд внеску в ініціативу PURL;

200 тисяч далекобійних 155-мм снарядів;

$1 млрд інвестицій у виробництво 1 млн українських дронів.

Кошти на це частково візьмуть з прибутків від заморожених російських активів (механізм ERA).