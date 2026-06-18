Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%, третій раз поспіль після зниження її до такого рівня на початку року, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% – повідомили у НБУ.

Це рішення, пояснили у НБУ, “забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування”.

“Водночас, ураховуючи ознаки посилення фундаментального цінового тиску, НБУ готовий підвищити облікову ставку, якщо це буде необхідно для утримання контролю над інфляційними очікуваннями та повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%”, – ідеться у повідомленні.