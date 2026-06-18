Росія планує імпортувати паливо морем цього місяця, намагаючись впоратися з дефіцитом бензину після масштабних атак дронів на її нафтопереробні заводи, повідомили чотири джерела в галузі, передає Reuters.

Джерела повідомили, що це рідкісний крок для одного з найбільших у світі експортерів нафти та продуктів нафтопереробки: очікується, що Росія отримає вантаж бензину через один зі своїх західних портів у червні.



За словами одного джерела, паливо буде доставлено з Азії, не надаючи подробиць про обсяги чи постачальників.

За словами іншого джерела, Росія розглядала можливість імпорту палива морем минулого року, але зрештою внутрішніх поставок було достатньо.

Але поставки цього року були обмежені місяцями атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи, трубопроводи та сховища палива, оскільки вона намагалася обмежити можливості Москви фінансувати свої військові зусилля. Серед останніх атак – нафтопереробний завод TANECO та Московський нафтопереробний завод, що призвело до призупинення переробки на обох заводах.

ЗАБОРОНА НА ЕКСПОРТ ПЕРЕД ПІКОМ СЕЗОНУ АВТОМОБІЛІВ

Згідно з даними, зібраними Reuters, ЗМІ повідомляли про дефіцит палива в Росії приблизно в десятці регіонів. Крим, що контролюється Росією, та два регіони Сибіру офіційно підтвердили дефіцит.

Уряд оголосив заборону на експорт бензину для виробників палива до кінця липня, що допоможе максимізувати необхідні запаси протягом літніх місяців, коли попит високий.

Москва також імпортувала паливо з сусідньої Білорусі для вирішення проблеми дефіциту та в минулому зверталася за невеликими обсягами до Казахстану. Однак, жодна з країн не має достатніх вільних потужностей для підтримки Росії у разі глибшої кризи поставок, додали джерела.

Одне з них заявило, що імпорт морським транспортом також може бути лише тимчасовим заходом і навряд чи забезпечить значні обсяги через логістичні проблеми та високі ціни.

Джерела попросили не називати їх, оскільки вони не уповноважені публічно говорити з цього питання.

Міністерство енергетики Росії не відповіло на запит Reuters про коментар.

За даними галузевих джерел, країна експортувала майже 5 мільйонів метричних тонн бензину минулого року, або близько 117 000 барелів на день.