Росія платить за продовження цієї війни втратами щонайменше 30 тисяч солдатів щомісяця, – сказав президент Зеленський під час відкриття засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн».

Він також повідомив товариству про результати роботи G7. Основні тези:

Трамп дуже чіткий щодо нарощення тиску на рф, щоб закінчити війну. Це спільна позиція всіх лідерів G7. Україна перехоплює близько 90% російських дронів, але балістика залишається загрозою. До цієї зими ми маємо бачити конкретні результати від нашої роботи щодо антибалістичного захисту. Україна і Німеччина підписали оборонну угоду щодо поєднання технологій. Деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків у програму PURL. Зеленський закликав не відкладати ці рішення.

Удар росії по Києво-Печерській лаврі – це злочин проти людяності. Україна готує відповіді, і сьогодні ви могли бачити одну з них у Московському регіоні. Наші далекобійні засоби ураження б’ють по російських НПЗ та нафтових об’єктах дуже ефективно. Наші мідлстрайки серйозно руйнують російську логістику.

Зараз росія платить за продовження цієї війни втратами щонайменше 30 тисяч солдатів щомісяця – вбитими та важкопораненими. І ця кількість буде зростати.

Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, це можливо лише в довгостроковій співпраці з Україною.