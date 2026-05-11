Під час виїзного засідання Уряду на Миколаївщині обговорили екологічні ризики шламосховищ МГЗ, повідомили у Державний екоінспекції Південно-Західного округу.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час робочого візиту на Миколаївщину провела виїзне засідання Уряду, де окрему увагу приділили питанню екологічної безпеки шламосховищ ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

Після припинення виробничої діяльності підприємства у 2022 році було повністю зупинено виробництво металургійного глинозему та порушено нормальну експлуатацію шламосховищ №1 і №2. На цих об’єктах накопичено близько 49,4 млн тонн червоного шламу — відходів IV класу небезпеки.

Навесні 2023 року ситуація на шламосховищах набула ознак аварійної. На шламосховищі №1 рівень підшламових вод перевищив допустимі показники, що створило загрозу потрапляння стоків до акваторії Бузького лиману, який розташований приблизно за 300 метрів. На шламосховищі №2 накопичення підшламових вод також досягло критичного рівня, що несе ризики забруднення прилеглих сільськогосподарських земель.

Окрему небезпеку становить пиління червоного шламу. Внаслідок обстрілів було пошкоджено систему пилопригнічення, зокрема трубопроводи та електропостачання. Упродовж 2023–2025 років зафіксовано 16 випадків пиління шламосховища №2. 26 квітня 2026 року через сильний вітер зафіксовано неконтрольоване пиління зі шламосховища №1.

24 липня 2025 року відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду 100% статутного капіталу ТОВ «МГЗ» та майновий комплекс підприємства передано у власність держави в особі Фонду державного майна України.

Наразі підприємство включене до переліку об’єктів критичної інфраструктури, що дозволяє забезпечувати стабільне електропостачання. Також частково відновлено систему пилопригнічення — наразі вона функціонує приблизно на 70%, однак для повноцінної роботи необхідне продовження ремонтних робіт.