Десять європейських країн приєдналися до благодійного забігу «Run with Europe» на підтримку 36 окремої бригади морської піхоти, який відбувся 9 травня в Києві.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бригади, передає Інше ТВ.

Професійні спортсмени та бігуни-любителі з Італії, Ірландії, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, Греції, Болгарії, Португалії, Швейцарії, Норвегії онлайн долучилися до події в Україні, подолавши бігові дистанції 5 та 10 кілометрів та 5-кілометрову смугу зі скандинавської ходьби.

Усі об’єдналися довкола важливої спільної мети: збору коштів на придбання універсального ремонтного комплексу Workshop-Locker для 2-го самохідного артилерійського дивізіону 36 ОБрМП. Крім того, за словами організаторів «Run with Europe», місією забігу є вшанування героїв Небесної сотні, подвигу захисників та захисниць України, а також популяризація спорту й здорового способу життя.

Гості та учасники змагань мали можливість поспілкуватися з представниками морської піхоти, задонатити на збір та отримати від наших артилеристів пам’ятні подарунки.

У забігові взяв участь і військовослужбовець 2-го самохідного артилерійського дивізіону.

«Мобільна майстерня стане суттєвою допомогою для нашого підрозділу, адже обслуговування та ремонт техніки – це задачі, з якими ми стикаємося щодня. Тож, по-перше, хотілося привернути увагу до збору та героїчної роботи наших артилеристів. По-друге, показати, що чесноти морського піхотинця – сила духу, витривалість, наполегливість – проявляються не тільки на полі бою, але й у повсякденному житті», – зауважив Вадим Примак.

Підтримати морпіхів донатом можна за посиланням: https://tviykrok.com.ua/projects/maysterni/workshop-36obrmp

36 окрема бригада морської піхоти дякує організаторам турніру – благодійному фонду «Нова країна» та Анатолію Куценку – за підтримку підрозділів морської піхоти! Разом до Перемоги!

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські морпіхи відзначені відомчими нагородами (ФОТО)