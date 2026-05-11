Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що в Україні теж слідкують за НЛО і що ще з радянських часів існує державна структура, яка займається цим питаннями. І одного разу її представники звернулися до нього через відео з фронту.

Про це Флеш написав у соцмережах.

У 2023 році я опублікував відео з фронту, на якому аеророзвідка спостерігала за неідентифікованим літаючим об’єктом.

Через годину мені написали…. представники державної структури, яка займається цими питаннями в Україні ще з радянських часів.

З початком війни дослідження НЛО в нашому просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним. У ЗСУ навіть з’явився спеціальний об’ємний документ на цю тему погоджений Главкомом.

Тому не тільки США займаються подібними питаннями, адже за поняттям НЛО може ховатися нова зброя нашого противника.

Якщо Ви стали свідком НЛО і у вас є відеоматеріали, прохання надсилати їх на пошту uap@gur.gov.ua Ваші спостереження можуть виявитися дуже важливими.