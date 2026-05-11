Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями припинили діяльність групи, яка під виглядом експорту агропродукції заволодівала коштами іноземних покупців.

За даними слідства, на Київщині діяла група осіб, яка створила та використовувала підконтрольні підприємства для укладання фіктивних контрактів на постачання сільськогосподарської продукції за кордон.

В інтернеті розміщували інформацію про нібито аграрні компанії, які пропонують продукцію за вигідними цінами. Покупців переконували, що товар є в наявності, його можна швидко доставити, а співпраця є безпечною та надійною.

За даними слідства, довіру іноземних клієнтів допомагала формувати одна з організаторок схеми. Вона володіла кількома іноземними мовами, представлялася менеджеркою з продажів і переконувала покупців у надійності угод.

Після цього з клієнтами укладали договори поставки або купівлі-продажу. Основною умовою була передоплата нібито для початку відвантаження продукції та покриття транспортних витрат.

Втім, після надходження коштів на рахунки підконтрольних підприємств гроші переводили у готівку або переказували на інші рахунки, а зв’язок із покупцями припиняли.

Серед потерпілих – громадяни Німеччини, Хорватії та Ізраїлю. Наразі встановлена сума збитків перевищує 600 тис. євро.

6 травня 2026 року правоохоронці провели 14 обшуків у Києві, Київській, Волинській, Закарпатській, Дніпропетровській та Чернігівській областях за місцями проживання організаторів групи, а також керівників і засновників підконтрольних підприємств. Вилучено документацію, комп’ютерну техніку, автомобілі та готівку в різній валюті.

Двом особам, які, за даними слідства, були керівною ланкою групи, повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України), вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.