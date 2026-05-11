Євросоюз може виділити Україні перший транш у рамках кредиту на 90 млрд євро вже наступного тижня, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, пише Iнтерфакс.

Минулого місяця ЄС офіційно погодив позику в розмірі 90 млрд євро, яка має покрити дві третини потреб України протягом наступних двох років.

“Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо виплатити перші платежі”, – сказала Кос журналістам у Брюсселі.