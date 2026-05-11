Міністри закордонних справ Латвії та Литви заявили, що їхні країни будуть готові прийняти більше американських солдатів, пише ЛБ.

“Ми ведемо низку переговорів з американськими союзниками, і вони також кажуть, що ми є зразковим союзником. Тому ми дуже вітаємо такий розвиток подій”, – сказала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

Її литовський колега Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс вітає американські війська, “де б вони не були” на континенті. Водночас, на його думку, чим ближче територіально ці сили до Росії, тим ефективніша їхня роль у стримуванні.