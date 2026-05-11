Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що санкції проти компанії 2Rivers, яка раніше працювала під назвою Coral Energy та вважається однією з ключових структур “тіньового флоту” РФ, не змогли повністю зупинити її діяльність.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Власюка, попри постійне розширення санкційних списків, пов’язані з російським “тіньовим флотом” компанії продовжують знаходити нові способи обходу обмежень.

Санкції на ТОВ “2Ріверс ДіеМСіСі” та ТОВ “2Ріверс ПіТіІ” було накладено Указом 554/2025 від 27 липня 2025. Канада, Велика Британія, ЄС і Швейцарія запровадили санкції проти Coral Energy DMCC/2Rivers DMCC. А щодо Coral Energy PTE Ltd/2Rivers PTE Ltd санкції введені Великою Британією, ЄС і Швейцарією, розповів він.

“Глобально всі ці компанії вже давно під санкціями. Та це не означає, що в кожному наступному санкційному пакеті не з’являються ще якісь фізичні або юридичні особи, пов’язані з цією самою історією”, – зазначає Власюк.

Уповноважений президента з питань санкційної політики зауважив, що повністю зупинити такі структури складно, адже нові схеми обходу обмежень виникають швидше, ніж вдається розплутувати старі.

“Тіньовий флот працює. Чи керують цим флотом особи з цієї ж екосистеми? Скоріше, так, ніж ні. Але треба кожен окремий кейс дивитися – хто там в цьому судні власник, оператор і так далі. Це складний корпоративний світ. Там завжди є цілі ланцюги зв’язків, які доводиться розплутувати. Ця робота ведеться постійно, але охопити все неможливо. Нові схеми виникають швидше, ніж вдається розплутати старі”, – каже Власюк.

Також він зауважив, що раніше санкційний механізм працював швидше та ефективніше, оскільки великі активи були сконцентровані в межах однієї структури.

“Наприклад, був великий оператор Coral Energy зі флотом у понад 100 суден, а власником виступала російська компанія “Совкомфлот”. Її вносили до санкційного списку – і це одразу мало відчутний ефект”, – пояснив Власюк.

“Зараз так уже майже не працюють: ніхто не концентрує всі активи в одних руках. Судна розподіляють між різними компаніями, щоб мінімізувати наслідки санкцій”, – заявив він.

Водночас Власюк зазначив, що санкційний тиск має зміщуватися не лише на компанії, а й на конкретних учасників схем – від власників і операторів до суден та капітанів танкерів.

“При цьому повністю охопити санкціями всі компанії неможливо. Але є інші точки впливу: фізичні особи, судна, операційні ланцюги. Танкерів багато, і частина з них продовжує працювати”, – розповідає уповноважений президента.

За його словами, наступним кроком є забезпечення їхнього фізичного зупинення в разі порушень.

“Ми третій рік вже говоримо про санкції на капітанів танкерного флоту. Можливо санкції все ж стануть більш персональними. Тоді це будуть прямі наслідки для конкретних людей, а не лише для юридичних осіб”, – зазначає Владислав Власюк.

Він також додав що окремою проблемою залишаються страхові компанії, які поступово потрапляють під санкції, але так само адаптуються до обмежень через створення нових структур.

“Їх додають до санкційних списків поступово, по одній-дві. Формально ринок регульований, але на практиці це не зупиняє адаптацію. Як і в банківській сфері, можна створити нову структуру й перевести на неї частину операцій, щоб обійти обмеження”, – говорить Власюк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Заході є й ті, хто охоче допомагає компаніям “тіньового флоту”. Зокрема, західна лобістська компанія Qorvis допомагає компанії 2Rivers, раніше відомій як Coral Energy, одній з основних структур російського “тіньового флоту”, налагоджувати контакти з представниками американської влади.

За словами експертів, попри токсичність та зв’язки 2Rivers із нафтовою логістикою РФ, американська компанія Qorvis із середини 2024 року консультує цього гравця “тіньового флоту”.