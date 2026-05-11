Районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень службовим особам.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 травня.

Інцидент трапився 25 грудня 2025 року приблизно о 14 год 38 хв. Чоловіка на вулиці зупинили для перевірки військово-облікових документів. На місці було пʼятеро чоловіків у військовій формі і одна жінка-поліцейська.

У розмові з поліцейською чоловік відмовився називати свої анкетні дані і давати документи. Після цього працівник ТЦК силою помістив його до мікроавтобуса. Всередину авто сіл два працівники ТЦК і затриманий звідкись узяв ножа і почав завдавати їм удари — у живіт, у плече, стегно. Потерпілі отримали не менше 5-ти і не 7 менше ножових поранень, частина з яких тяжкі і небезпечні для життя в момент заподіяння.

Звідки обвинувачений узяв ніж працівникам ТЦК не відомо. В суді вони розповіли, що особистий обшук не проводився, візуально при чоловікові був тільки пакет з речами та пластиковий таз.

Як стверджував сам обвинувачений, ножа він підняв із підлоги службового автомобіля ТЦК. У підсумку ця версія і була записана в обвинувальному акті.

Нападник вину визнав. Пояснив, що того дня повертався з магазину «Аврора», де купив пластиковий таз. На вулиці біля нього зупинився бус, з якого вийшли чоловіки у військовій формі з шевронами, дехто з зі зброєю та в балаклавах. Люди у формі оточили його і вимагали предʼявити військово-облікові документи, він зрозумів, що це були працівники ТЦК. Хоча ті нічого не розʼясняли і, начебто, не предʼявляли своїх документів. Лише жінка-поліцейська показала своє посвідчення, проте не дала можливості з ним ретельно ознайомитися,

Обвинувачений говорив, що не заперечував надати поліцейській свої документи, якщо вона повідомить підставу для їх перевірки. Тому що військово-облікові дані він обновляв і в розшуку ТЦК не перебуває. Але водночас при собі таких документів не мав і пропонував поїхати за місцем його проживання. Свої анкетні дані він повідомляти поліцейській не хотів при сторонніх особах, маючи на увазі працівників ТЦК, на що поліцейська відповіла, що вони забезпечують її охорону. А далі чоловіки у військові формі схопили його та потягнули до свого автомобіля. Всередині буса він опинився з двома чоловіками, двері за ними закрилися. В цей час в руку йому потрапив ніж. Намагаючись вибратися з автомобіля і вирватися від військових, він почав завдавати їм удари ножем. Далі машину відчинили й інший працівник ТЦК вистрелив і нападника затримали.

Чоловік заявив у суді, що щиро шкодує про вчинене і вживає заходів для примирення з потерпілими та відшкодування їм шкоди.

Потерпілі підтвердили, що отримали від обвинуваченого гроші у рахунок відшкодування заподіяної шкоди. Тому на суворому покаранні та реальному його відбуванні не наполягали.

Сторона захисту посилалася на те, що обвинувачений використав ножа через неправомірні дії працівників ТЦК та поліцейської. До матеріалів справи було долучено витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою обвинуваченого щодо його неправомірного затримання та застосування фізичної сили. Але жодного доказу на підтвердження перевищенням службовими особами своїх службових повноважень в судовому засіданні не встановлено, тому суд відхилив доводи захисту щодо такої обставини, що помʼякшує покарання обвинуваченому.

У підсумку чоловіка засудили 5 років позбавлення волі.

Суд врахував, що злочин скоєно в умовах воєнного стану, у звʼязку зі службовою діяльністю потерпілих, які є військовослужбовцями, брали участь у заходах для забезпечення оборони України, безпеки населення та інтересів держави під час військової агресії РФ проти України, мають бойові поранення.