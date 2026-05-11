Після проведення планової пластичної операції жінка наступного дня померла у лікарні. Слідчі поліції призначили проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті жінки, та проводять розслідування за фактом можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Про це пише Поліція Миколаївської області у Фейсбуцi.



Вчора, 10 травня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про те, що у приватному медичному закладі померла пацієнтка.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи Миколаївського райуправління з’ясували, що 34-річній пацієнтці напередодні, 9 травня, лікарі провели планове хірургічне втручання. Після цього кілька днів вона повинна була знаходитися у закладі для постійного медичного нагляду.

Наступного дня, під час проведення післяопераційної медичної маніпуляції, жінка кілька разів втрачала свідомість. Лікарі надавали їй невідкладну допомогу, а також викликали і бригаду “швидкої”. Однак, медикам не вдалося врятувати життя жінці. Остаточна причина її смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі опитали працівників медичного закладу. На місці події криміналіст зібрав, а слідчий вилучив речові докази.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником». Санкція якої передбачає до двох років позбавлення волі.

Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії та призначать проведення додаткових експертиз.

Триває досудове розслідування.