Український телеведучий Андрій Доманський отримав російський паспорт після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив журналіст-розслідувач Георгій Шабаєв.

Як свідчать дані з бази Федеральної податкової служби Росії, Андрій Доманський отримав російський паспорт 17 грудня 2022 року в Головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі.

Крім того, як з’ясував Георгій Шабаєв, у березні 2023 року Доманський влаштувався розробником у ТОВ «Совкомбанк Технологии» — підрозділ підсанкційного «Совкомбанку».

«Я спочатку здивувався — де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв’ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом», — зазначив журналіст-розслідувач.

У розмові з «Детектор медіа” Георгій Шабаєв уточнив, що дізнався про нове місце роботи Доманського з витоків баз Пенсійного фонду РФ. Журналіст також знайшов російський номер телефону телеведучого, однак не зміг з ним зв’язатися.

Шабаєв дізнався, що в січні 2024 року телеведучий був в ОАЕ і дев’ять ночей провів у готелі InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa. Як свідчать витоки з бази даних «Клиенты туроператоров 2024», цей тур коштував майже пів мільйона рублів (понад 5 тисяч доларів на той момент).

«Андрій Доманський, без перебільшення, один із найвпізнаваніших українських телеведучих. Але чи відмовився він від українського громадянства після переїзду в РФ? Чи до Європи не так зручно буде подорожувати? Ну і, звісно, дивно, що після того, як Доманський, який своїми статками і впізнаваністю має завдячувати Україні і на власні очі побачив війну, яку Росія принесла на українську землю, вирішив обрати саме РФ як місце свого подальшого життя і кар’єри», — написав Георгій Шабаєв.

Нагадаємо, у 1992 році Андрій Доманський працював на одеській радіостанції «Просто радіо», а за 10 років розпочав роботу на «Новому каналі» в програмі «Підйом». Згодом вів шоу «Інтуїція», «Хто проти блондинок?», «Фабрика зірок» та інші. У 2011 році Доманський став співведучим «Голосу країни» на «1+1».

З 2014 року Доманський працював на каналі «Інтер». У 2018 році він потрапив у скандал, коли канал показав концерт «Победа. Одна на всех», в якому він був ведучим. В інтернеті було оприлюднено уривок записаного концерту. У своїй підводці Доманський сказав: «Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників». Після цього біля офісу каналу «Інтер» пройшла акція протесту. «Національний корпус» вимагав позбавити канал ліцензії та видалити із запису концерту пропагандистські заклики.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, 20 квітня, телеведучий записав звернення до волонтерів українською мовою, але зіткнувся з критикою користувачів мережі через те, що раніше він просував проросійські наративи. Після цього Доманський зник із публічної площини, приховав свої сторінки в соцмережах, а згодом повністю їх видалив.

Радіоведучий і блогер Слава Дьомін повідомляв з посиланням на спільних знайомих, що Доманський виїхав до однієї з країн Балтії. За словами Дьоміна, він писав Доманському з пропозицією зробити інтерв’ю, але ведучий прочитав повідомлення і не відповів.