Француженка, пасажирка лайнера MV Hondius, яка мала симптоми з моменту репатріації до Франції, отримала позитивний результат тесту на хантавірус, повідомила міністр охорони здоров’я країни Стефані Ріст. Було виявлено 22 близьких контакти, також повідомила речниця уряду країни Мод Брежон, повідомляє BFMTV, пише УНН.

“Її стан погіршився за ніч”, – уточнила вона.

Це перший підтверджений випадок у Франції.

“У неї позитивний результат тесту”, – підтвердила речниця уряду Мод Брежон в ефірі BFMTV-RMC, яка намагалася заспокоїти громадськість щодо ситуації, хоча вірус офіційно присутній у Франції.

“Ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Це вірус, який ми знаємо, враховуючи те, що відбувалося в попередні місяці та роки. Ми вживаємо рішучих заходів. Єдина мета — захистити французький народ”, — додала вона, уточнивши, що виявлено 22 контактні випадки.