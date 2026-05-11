У Миколаєві завершено будівництво колумбарію на території Центрального міського кладовища. Об’єкт офіційно введено в експлуатацію.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Колумбарій – це спеціально облаштована споруда для зберігання урн із прахом померлих.

Відтепер мешканці міста мають можливість скористатися альтернативним способом поховання та розмістити урну в спеціально передбачених нішах.

Новий колумбарій розташований уздовж центральної пішохідної алеї, приблизно за 100 метрів від головного входу на кладовище. Тут облаштовано 156 ніш для розміщення урн.

Вартість реалізації проєкту становила 2,7 мільйона гривень.

Як зазначив директор КП «Миколаївська ритуальна служба» Сергій Васелега, підприємство надає повний спектр послуг ритуальних послуг, включаючи кремацію, доставку урни, її розміщення в колумбарії або захоронення. Але якщо кремацію люди проводили самостійно, то потрібно подати заяву на розміщення урни та всі документи, підтверджуючі кремацію. Після цього родина може обрати нішу та здійснити встановлення урни згідно з визначеним порядком.

Він також підкреслив, що саме розміщення урни безкоштовне, оплачується тільки виготовлення та встановлення таблички з певним гравіюванням по бажанню замовника.

Створення колумбарію є важливим кроком у розвитку міської інфраструктури ритуальних послуг та відповідає сучасним підходам до організації місць поховань.

Як повідомляло Інше ТВ, На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося почесне поховання воїнів з Миколаївщини (ФОТО)