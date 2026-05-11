Європейський Союз та Велика Британія 11 травня оголосили про нові масштабні санкції проти осіб і організацій, причетних до незаконної депортації, примусового перевезення, мілітаризації та ідеологічної обробки українських дітей. Про це повідомляє Council of the EU та британський уряд, передає УНН.

Рада ЄС ухвалила рішення про санкції проти 16 фізичних осіб та семи організацій, які причетні до системної депортації українських дітей до росії та на окуповані території.

У Євросоюзі наголосили, що росія незаконно депортувала або примусово перемістила майже 20,5 тисяч українських дітей від початку повномасштабної війни.

У санкційному списку опинилися структури, пов’язані з міністерством освіти рф, зокрема дитячі центри “Орльонок”, “Алые паруса” та “Смена”. За даними ЄС, вони організовували програми для українських дітей із проросійською пропагандою, мілітарним вихованням та ідеологічною обробкою.

Також під санкції потрапили ДОСААФ у Севастополі, Нахімовське військово-морське училище та військово-патріотичний клуб “Патріот” у Криму.

У ЄС заявили, що ці структури займаються “перевихованням”, мілітаризацією дітей та формуванням лояльності до росії, водночас знищуючи українську національну ідентичність.

Усі особи та організації зі списку отримали замороження активів, заборону на фінансові операції з громадянами та компаніями ЄС, а також заборону на в’їзд до країн Євросоюзу.

Лондон одночасно запровадив санкції проти 85 фізичних та юридичних осіб, яких вважає причетними як до викрадення українських дітей, так і до російських інформаційних операцій та втручання у демократичні процеси інших країн.

Серед підсанкційних – Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді “Воин”, де українських дітей, за даними Лондона, піддають військовій підготовці та прокремлівській ідеологічній обробці.

Також санкції запровадили проти так званої “міністерки молодіжної політики лнр” Юлії Величко, яку Британія звинувачує у примусовій паспортизації українських дітей та організації програм їхньої ідеологічної обробки.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила:

“Велика Британія не стоятиме осторонь, поки путін намагається поширювати брехню та прокремлівські наративи за кордоном”.

Вона наголосила, що санкції мають на меті викриття та зупинку спроб росії “знищити майбутнє України через огидну депортацію та ідеологічну обробку українських дітей”.

Окремо британська влада заявила про спроби росії впливати на внутрішньополітичні процеси у Вірменії.

Під санкції потрапили 49 осіб, пов’язаних із російською “Social Design Agency”, яку Лондон називає інструментом кремлівських інформаційних операцій.

За даними Британії, ця структура займалася кампаніями з просування проросійських організацій у Вірменії та спробами впливу на зміну влади в країні.

Також британський уряд заявив, що російська структура ANO Dialog координувала інформаційні операції разом із російськими спецслужбами.

Уряд Великої Британії також оголосив про виділення додаткових 1,2 млн фунтів стерлінгів на механізми пошуку та повернення українських дітей, яких вивезли до росії або на окуповані території.

Кошти підуть на роботу механізмів ідентифікації та розшуку дітей у межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.