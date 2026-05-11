На очисних спорудах водопостачання у Первомайську Миколаївської області введено в експлуатацію нову лінію очищення води, повідомили у НЕФКО.

Проєкт фінансується Європейським Союзом та реалізується під управлінням НЕФКО. Реконструкція системи водопостачання спрямована на вирішення нагальних проблем, із якими стикається система водопостачання міста, та забезпечення місцевого населення більш надійним водопостачанням.

У Первомайську мешкає приблизно 57 700 осіб, з яких близько 11 000 — внутрішньо переміщені особи (ВПО). Зростання кількості населення через повномасштабне вторгнення Росії в Україну створило додаткове навантаження на застарілу систему водопостачання міста. Попередній комплекс очисних споруд водопостачання, збудований 1967 року, протягом тривалого часу працював в умовах високого енергоспоживання, значних втрат води та частих перебоїв у водопостачанні, що ускладнювало стабільне забезпечення населення питною водою.

«Нова лінія очисних споруд водопостачання — це не просто сучасна споруда, яка відповідає нинішнім вимогам. Це про безпеку людей, якість життя, здоров’я наших дітей і стійкість громади в умовах війни. Висловлюю щиру вдячність нашим партнерам, Європейському Союзу та НЕФКО, за фінансову підтримку, управління проєктом та довіру до Первомайської громади. Цей проєкт демонструє, як міжнародна співпраця та спільна відповідальність дають реальний результат для українців», — заявив міський голова Первомайська Олег Демченко.

Завдяки грантовому фінансуванню Європейського Союзу в обсязі близько 3 млн євро було побудовано нову лінію очисних споруд водопостачання та додатково проведено реконструкцію насосної станції першого підйому, інфраструктури транспортування сирої води на очистку, а також збудовано нову енергоефективну насосну станцію 2го підйому для подачі води в місто. Роботи тривали з дати підписання контракту у грудні 2024 року по квітень 2026 року. Нова лінія має потужність 7000 м³ на добу та використовує сучасну технологію мембранної ультрафільтрації, що забезпечує стабільну якість води незалежно від змін стану вхідної води.

«Європейський Союз продовжує підтримувати українські муніципалітети, допомагаючи підвищити надійність та стійкість критично важливих громадських інфраструктурних послуг. Нова лінія очисних споруд водопостачання у Первомайську — це вагомий внесок у забезпечення мешканців сталим та надійнім водопостачанням», — зазначив Жослен Корне, керівник відділу з питань реконструкції, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища Представництва ЄС в Україні.

Нова очисна лінія підвищить ефективність, зменшить втрати води та забезпечить надійне, енергоефективне й чисте виробництво. Прогнозується щорічне скорочення споживання електроенергії на 1 230 МВт-год та викидів парникових газів на 475 тонн. Очікується, що проєкт також сприятиме зниженню операційних витрат і покращенню фінансових показників комунального підприємства. Крім того, інвестиція покращить умови життя близько 35 000 мешканців Первомайська, серед яких 6600 внутрішньо переміщених осіб, забезпечивши стабільніше водопостачання та кращу якість питної води.

«Надійний доступ до чистої питної води є однією з найважливіших комунальних послуг, особливо для громад, які живуть в умовах війни з підвищеним навантаженням на інфраструктуру. Успіх проєкту у Первомайську демонструє, як цільові інвестиції у критичну інфраструктуру приносять місцевим мешканцям як негайні, так і довгострокові переваги», — прокоментував Генрік Торемарк, старший програмний менеджер НЕФКО.

У межах комплексної модернізації міської системи водопостачання наразі фізично розпочинається реконструкція магістрального водогону за грантового фінансування від Данії через Impact Fund Denmark та співфінансування з місцевого бюджету. Завершення робіт заплановано на кінець 2026 року. Ця додаткова інвестиція міжнародних партнерів підвищить надійність водопостачання та забезпечить ефективну роботу нової лінії очисних споруд водопостачання.