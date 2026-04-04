У п’ятницю, 3 квітня, на Національному військовому меморіальному кладовищі відбулося прощання з п’ятьма українськими воїнами, які загинули у боротьбі за свободу та незалежність України. Наразі їхні особи не встановлені, однак кожному з полеглих було віддано всі належні військові почесті.

Поховання ініціювала Миколаївська обласна військова адміністрація після завершення всіх передбачених процедур із встановлення особи загиблих та отримання необхідних дозволів. На жаль, на цей час ідентифікувати воїнів не вдалося, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

Церемонії відбулися відповідно до вимог Статутів Збройних Сил України та Державного протоколу і церемоніалу України. Полеглим воїнам було віддано військові почесті під звуки Державного Гімну України та військового салюту. Проведення церемонії забезпечували почесна варта Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, капелан отець Михайло Попович, представники Цивільно-військового співробітництва та Державної спеціальної служби транспорту.

Участь у церемонії взяли командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України генерал-майор Ігор Плахута, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, перший заступник Міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний, народний депутат України Галина Третьякова, радниця начальника Миколаївської ОВА Неллі Яровенко, а також військовослужбовці, ветерани, представники Міністерства у справах ветеранів України, Миколаївської обласної військової адміністрації та керівництво Державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Як зазначили на Національному військовому меморіальному кладовищі, наразі триває робота з ідентифікації полеглих воїнів, щоб родини та побратими мали змогу дізнатися про місце поховання свого Захисника та гідно вшанувати його пам’ять.

Вічна пам’ять і шана полеглим Захисникам України.

Як повідомляло Інше ТВ, 28 березня на території Національного військового меморіального кладовища відбулася церемонія почесного поховання невпізнаних захисників України