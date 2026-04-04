4 квітня близько 9:50 військові рф завдали удару із застосуванням БпЛА по ринку у місті Нікополь.

За попередньою інформацією, п’ятеро людей загинули, ще 19 людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Пошкоджено торгівельні приміщення.

Прокурори та правоохоронці працюють на місці удару. Це черговий воєнний злочин рф.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

