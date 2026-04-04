Естонська некомерційна організація Slava Ukraini (НКО “Слава Україні”) подала в український суд позов з метою відшкодування майнової шкоди, заподіяної колишнім виконавчим директором організації Йоганною-Марією Лехтме та її українськими партнерами, а також окремий позов про компенсацію репутаційної шкоди – загалом на суму близько 750 тис.євро.

Про це пише ERR.ee, передає Інше ТВ.

“MTÜ Slava Ukraini 30 березня 2026 року подала цивільний позов, вимагаючи відшкодування майнових збитків у розмірі 18 007 500 українських гривень (що за поточним курсом становить 356 548 євро), як це було встановлено Державним бюро розслідувань України. Компенсацію нематеріальної шкоди за репутаційну шкоду оргаанізації в розмірі 20 млн.грн. (близько 400 000 євро)”, – повідомив у соціальних мережах ліквідатор НКО “Слава Україні” Ільмар Рааг.

Рааг нагадав, що правоохоронні органи Естонії та України у 2023–2025 роках спільно провели розслідування у справі щодо нецільового використання пожертв MTÜ Slava Ukraini. В результаті розслідування естонська прокуратура висунула звинувачення Йоганні-Марії Лехтме, а українська прокуратура – ​​Геннадію Васьківу та компанії IC Construction.

“Ми дякуємо прокуратурі України, яка дуже доброзичливо поставилася до нашого цивільного позову. У звинуваченні є кілька епізодів, проте в основному повторюється схема, при якій на пожертвувані Україні кошти реалізовувалися різні проекти, але при цьому витрачалися не всі гроші, а значна частина оформлялася як прибуток компанії IC Construction. Технічний прибуток виникав через те, що товари і послуги, які були придбані в українських субпідрядників, були значно дешевшими, ніж сума, запрошена в естонських спонсорів. Йоганна-Марія Лехтме і Геннадій Васьків, які мали відповідати за цільове використання коштів, самі брали участь у їхньому «відводі в бік», – йдеться в повідомленні Раага.

В українському суді організацію Slava Ukraini на безоплатній основі представляють адвокатське бюро Glimstedt Estonia та його український партнер Ilyashev & Partners.

У разі задоволення вимог позивача кошти буде перераховано на потреби Збройних сил України.

За даними MTÜ Slava Ukraini Васьків залишив територію України, його оголошено у міжнародний розшук. Про те, де знаходиться Лехтме, організація не має інформації.

Як повідомляло Інше ТВ, Час сплив. У листопаді 2024 року ЦЕРН припинив співпрацю з російськими вченими