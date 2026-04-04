У найбільшому європейському центрі ядерних досліджень ЦЕРН фізикам з Університету Генуї (Італія) вперше в історії вдалося перемістити антиматерію за межі лабораторії — і не трубами прискорювача, а вантажівкою.

Експеримент був настільки небезпечним, що найменша помилка могла призвести до миттєвої анігіляції речовини та руйнування всієї установки.

Антиматерія дзеркальна по відношенню до звичайної речовини: кожній частинці відповідає античастка з тими самими властивостями, але протилежним електричним зарядом. Наприклад, протон заряд позитивний, а антипротон — негативний. Саме такі антипротони і стали вантажем цього рейсу.

При контакті матерія та антиматерія миттєво знищують один одного, перетворюючись на чисту енергію. Тому античастинки не можна просто покласти в контейнер – їх утримують у спеціальних пастках за допомогою потужних магнітних полів.

Вчені перевезли хмару зі 100 антипротонів. Її помістили у пастку Пеннінга — установку вагою близько тонни, яка зберігає частки у стабільному стані. Саме цей масивний прилад і завантажили у вантажівку.

Головна мета експерименту – зробити антиматерію доступною для вивчення у різних лабораторіях. Вона дозволяє перевірити фундаментальні закони фізики та зрозуміти, чому після Великого вибуху із Всесвіту майже повністю зникла ця речовина.

Йдеться про вкрай рідкісну субстанцію: її створюють у прискорювачах у мікроскопічних кількостях та одразу ізолюють. Через свою природу антиматерія не існує у звичайному середовищі, тому раніше її могли вивчати лише в тих же лабораторіях, де вона виникала. Але можливість перевезення відкриває шлях до досліджень у центрах із унікальним обладнанням, де немає власних прискорювачів.

Цей рейс став першим транспортуванням антиматерії поза стаціонарними установками. Антиматерія залишається найдорожчою речовиною на Землі – трильйони доларів за грам. Але вчені вже навчилися створювати антиатоми і тепер роблять наступний крок, виносячи дослідження за межі стін ЦЕРНу. Якщо таємницю вдасться розгадати, людство наблизиться до розуміння того, як з’явився Всесвіт, що саме призвело до зародження життя і чи можливими будуть міжзоряні подорожі до нових світів.

Як повідомляло Інше ТВ, Час сплив. У листопаді 2024 року ЦЕРН припинив співпрацю з російськими вченими