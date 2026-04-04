Вчора та у ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині.

Ураження зазначених об’єктів ускладнює забезпечення пально-мастильними матеріалами окупаційної армії російського агресора, зазначають в Генштабі ЗСУ.

Крім того, встановлено, що внаслідок нещодавнього ураження місця зберігання БпЛА на території аеродрому “Кіровське” (ТОТ АР Крим) знищено 1 БпЛА “Иноходец” та пошкоджено ще 3 одиниці цих дороговартісних безпілотників.

БпЛА “Иноходец” (експортна назва -“Орион”) – російський оперативно-тактичний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс середньої дальності призначений для ведення розвідки та ударів по наземних цілях.

Безпілотник здатний діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км та нести бойове навантаження до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Зазначені БпЛА застосовуються противником зокрема для розвідки, патрулювання та протидії морським дронам.

Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів США.

Сили оборони України продовжують уражати важливі об’єкти противника з метою зниження його бойового потенціалу.

