Птахи СБС знищили РЛС з комплексу ЗРК С-400 в Феодосії, ЗРК «Тор» та ще чортову дюжину військових обʼєктів, КСП, ТПД, складів, 2 хаби Shahed у болотах Курщини та Брянщини.

Про це повідомив Мадяр (Бровді).

-Птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» в ніч на 4 квітня вполювали багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 «Тріумф».

Ця РЛС виявляє в т.ч. гіперзвукові цілі за 600 км, автоматично супроводжує до 100 цілей одночасно та наводить до 72 ракет. Розгортається протягом 5 хвилин. Токсична приблуда.

ЗРК «Тор» відпрацювали Птахи 1 ОЦ СБС в районі нп Зачатівка, у ТОТ Донецької обл

ЗУ-23-2- зенітна установка, як елемент ППО для боротьби з БПЛА на базі маталиги, нп Лозівський, у ТОТ Луганської обл (1 ОЦ СБС)

Цистерну з паливом знищено в р-ні нп Новосімейкіне, у ТОТ Луганської області (1 ОЦ СБС)

Серед низки уражених вночі Птахами СБС військових обʼєктів:

логістичний хаб 5А у Новополтавці, ТОТ Запорізької обл

логістичний хаб 35А у нп Червоне Поле, ТОТ Донецької обл

ТПД підрозділів 3А у нп Шульгинка та Біловодськ у ТОТ Луганської обл

КСП та пункти зосередження живої сили підрозділів зі складу 36 омсбр, 143 мсп, 160 омсбр, 18 мсд у Голубицьке та В.Новосілка (Дон обл ТОТ), Самійлівка (Запоріж.обл), Біловодську та Шульгинці (Луг обл ТОТ), а ще на склади МТЗ та ПММ.

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано ДВА ХАБИ та пункти передполітної підготовки БПЛА Shahed у Навля (Брянської обл,рф) та на аеродромі Халино (Курської обл,рф).

Ну і Птахи 1 оц СБС завітали на вибухонебезпечну тальятеллу до Тольятті, про що нікому ні слова.

А про це якраз зранку повідомляло ІншеТВ – Цієї ночі дрони масово атакували Тольятті – горить 2 хімзаводи (ВІДЕО)