Президент Трамп просить у Конгресу 152 мільйони доларів, щоб спробувати перетворити Алькатрас, популярну туристичну пам’ятку, назад на в’язницю суворого режиму.

Це прохання, включене до бюджетної пропозиції на 2027 фінансовий рік, опублікованої в п’ятницю, є найконкретнішим кроком, який президент зробив досі для реалізації ідеї, про яку він вперше розмірковував минулого року в соціальних мережах, коли сказав, що хоче, щоб острів у затоці Сан-Франциско був розширений та перебудований, «щоб утримувати найжорстокіших злочинців Америки», пише The New York Times.

Але план стикається з величезними політичними та практичними перешкодами. Він викликав величезний опір у Сан-Франциско, де туризм є однією з найбільших галузей промисловості, а Алькатрас знаходиться на вершині маршрутів багатьох відвідувачів.

Алькатрас, який не розміщував ув’язнених понад 60 років, значною мірою лежить у руїнах. Він не має проточної води чи каналізації. Значна частина острова, відомого як «Скеля», вкрита пташиним послідом. Всі припаси доводиться доставляти човном.

У новій бюджетній пропозиції Білого дому передбачається виділення 5 мільярдів доларів Бюро в’язниць на покращення «руйнованих місць утримання під вартою» країни, включаючи переобладнання Алькатраса. 152 мільйони доларів покриють витрати на перший рік «зобов’язання Президента відбудувати Алькатрас як сучасну безпечну в’язницю», йдеться у документі. Повна вартість відновлення та повторного відкриття Алькатраса буде набагато вищою.

Мер Сан-Франциско Даніель Лур’є минулого року назвав пропозицію повернути Алькатрас до федеральної в’язниці «несерйозною». У п’ятницю, коли його запитали про його думку щодо розподілу бюджету адміністрацією Трампа, його речник посилався на ті ж коментарі та сказав, що йому більше нічого сказати.

Представниця Ненсі Пелосі, чий виборчий округ охоплює більшу частину Сан-Франциско, заявила, що Алькатрас – це історичний музей, який належить громадськості. «Перебудова Алькатраса на сучасну в’язницю – це дурна ідея, яка буде не що інше, як марна трата грошей платників податків та образа інтелекту американського народу», – сказала вона у своїй заяві, пообіцявши боротися з цим планом.

Сенатор штату Скотт Вінер, який балотується на заміну пані Пелосі, заявив у п’ятницю, що він був одним з небагатьох місцевих політиків, які серйозно поставилися до минулорічної пропозиції. Він сказав, що хоча багато хто відкинув цю ідею як «марення божевільної людини», багато ідей президента, які звучать незвично, стають реальністю.

«Просто запитайте Іран, Венесуелу та жителів Міннеаполіса», – сказав він. «Він говорить божевільні, ненормальні речі, і часто доводить це до кінця».

Пан Вінер сказав, що немає сенсу вкладати стільки грошей у спроби перетворити Алькатрас з популярної туристичної пам’ятки назад на федеральну в’язницю.

«Нам потрібно зробити все можливе, щоб зупинити це», – сказав він. «Це абсурд».

У липні тодішній генеральний прокурор Пам Бонді та міністр внутрішніх справ Дуг Бургам відвідали Алькатрас, щоб дослідити, чи можна його знову відкрити як федеральну в’язницю. Пані Бонді, яку цього тижня звільнили, та пан Бургам поділилися фотографіями в соціальних мережах, на яких вони їдуть на кораблі Берегової охорони США до острова та проходять повз блок тюрем.

«Алькатрас може вмістити найгірше з найгіршого», – сказала тоді пані Бонді репортеру Fox News. «Тут можуть утримуватися нелегальні іммігранти. Тут може бути що завгодно».

«Це чудовий заклад», – додала вона.