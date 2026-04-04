Голова Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що проблеми мобілізації неможливо кардинально розв’язати, доки триває війна, і зміни в роботі ТЦК на це не вплинуть.

Про це він сказав на зустрічі CEO Club Ukraine, передає «Суспільне».

Буданов підкреслив, що не варто очікувати «дива» від зміни у форматі роботи ТЦК або назви, адже сутність процесу мобілізації залишиться незмінною. Він підкреслив, що інша назва територіальних центрів комплектування не змінить нічого, «або фронт упаде».

«Армії потрібен людський капітал. Людський ресурс через те, що війна вже триває 12,5 року і 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення. А люди дивляться телевізор і дивляться інтернет, Telegram і так далі — не сильно хочуть йти воювати», — заявив Буданов.

Він зазначив, що стосовно мобілізації існує «мінімальний план» — кількість людей, які мають «зайти», щоб підтримувати фронт.

«Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати», — додав очільник ОПУ.