Вранці росіяни атакували м. Миколаїв.

Наслідки атаки показало ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Внаслідок падіння БпЛА та їх уламків виникла пожежа гаражного приміщення на площі 150 кв.м, вогнем повністю знищено автівку. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу із залученням спецтехніки та пожежного робота.

На місці додатково працювали піротехніки та хіміки ДСНС.

Загалом залучались 20 рятувальників, 5 одиниць техніки.

