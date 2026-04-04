Як повідомляло Інше ТВ, Швеція захопила танкер «тіньового флоту» РФ. Він відплив з російського порту Приморськ і мав незрозумілий пункт призначення.

Шведська берегова охорона відпустила нафтовий танкер російського тіньового флоту, який підозрюється у розливі нафти біля острова Готланд.

Про це з посиланням на Reuters пишуть «Букви».

Шведська прокуратура заявила, що допитала екіпаж, двом особам повідомили про підозру у скоєнні екологічних злочинів. Обох не затримували.

“Розлив стався в межах економічної зони Швеції, а це означає, що слідчі заходи, які ми можемо вжити, обмежені. Ми провели допити, які вважалися необхідними, і не вживатимемо жодних примусових заходів“, – повідомили у прокуратурі.