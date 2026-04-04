-Прибув до Стамбула, де заплановані важливі зустрічі. Підготовлені змістовні перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати, – повідомив Зеленський.

У той же час речник президента Сергій Никифоров повідомляв, що у межах візиту Зеленський також планує зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.