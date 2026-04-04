У Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького відбулася презентація книги Юрія Котляра «Миколаївський МІФ».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки, передає Інше ТВ.

Автор – відомий науковець, доктор історичних наук – представив видання, в якому органічно поєдналися історія, міфи та елементи фантастики. Недарма назва «МІФ» має глибше значення – це своєрідне переплетіння минулого, уяви та культурної пам’яті міста.

Книга складається з кількох тематичних розділів, кожен із яких відкриває перед читачем окремий світ: від давніх часів і легенд до переосмислення знайомих історичних місць. Це не просто збірка оповідей, а спроба подивитися на Миколаїв під іншим кутом – як на простір, де реальні події тісно переплітаються з міфологією.

Під час презентації присутні мали змогу поспілкуватися з автором, дізнатися більше про ідею створення книги, процес роботи над нею та джерела натхнення. Живий діалог, обмін думками та щирий інтерес до теми створили теплу й дружню атмосферу.

Особливо приємним моментом стали книжкові подарунки для бібліотеки. Юрій Котляр передав примірники свого видання до фонду, а також народознавець Галина Лозко подарувала бібліотеці власні книги.

